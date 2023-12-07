На Прикарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті новонародженої дитини

Тіло немовляти виявили в Калуському районі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, встановлюють всі обставини смерті дитини.

5 грудня на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця села Кропивник. Чоловік повідомив, що поблизу свого будинку виявив тіло новонародженої дитини.

На місце одразу виїхали керівництво, слідчі обласної поліції, співробітники Калуського відділу поліції, ювенальні поліцейські та всі профільні служби.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, вилучили речові докази.

Тіло дитини направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті, призначено ряд експертиз.

Наразі поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення матері дитини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Попередня кваліфікація – ч. 1 ст. 117 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів).

Поліція Прикарпаття звертається до всіх, кому відома будь яка інформація про обставини цієї події, телефонуйте за номером “102”. Анонімність гарантуємо.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини