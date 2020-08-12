В Одесі СБУ затримала ще двох учасників угруповання «Лоту Гулі», причетних до викрадення людей

Співробітники Служби безпеки України провели в Одесі спецоперацію із затримання ще двох учасників міжетнічного організованого угруповання «Лоту Гулі», яке тероризувало громадян і тримало в страху підприємців регіону.

Нагадаємо, що чотирьох організаторів банди правоохоронці затримали на початку липня під час спроби викрадення людини.

За результатами невідкладних слідчо-оперативних дій, оперативники спецслужби встановили ще двох активних учасників угруповання, причетних до розбою, пограбування і викрадення приватного підприємця, що відбулося раніше.

Сьогодні оперативники СБУ затримали зловмисників у приватному секторі на околиці Одеси.

Обом затриманим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2. ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Зловмисникам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Заходи із викриття учасників угруповання проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Міжетнічне організоване угруповання «Лоту Гулі» контролюється відомим злодієм у законі, який переховується від українського правосуддя за кордоном. За оперативними даними, банда налічує понад 10 осіб із кримінальним минулим. Спеціалізація угруповання — створення штучних конфліктів, насильство та вимагання грошей.

СБУ