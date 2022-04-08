Зловмиснику, який підірвав гранатою трьох родичів, загрожує довічне ув’язнення

6 квітня поліцейські оперативно затримали жителя Махнівської територіальної громади. Чоловік під час конфлікту кинув у бік трьох родичів боєприпас. Потерпілих госпіталізовано до місцевої лікарні.

Близько 21.15 години на спецлінію поліції надійшло повідомлення від мешканця села Махнівка про те, що на території одного з домоволодінь він почув вибух.

Для з’ясування обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

За словами начальника Відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Романа Андрущака, на місці злочину оперативники затримали нетверезого 67 – річного місцевого мешканця.

Поліцейські з’ясували, що підозрюваний у власному будинку разом з трьма родичами розпивали спиртні напої.

Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. Аби не продовжувати суперечку вони вийшли на подвір’я. До них підійшов розгніваний господар будинку та кинув у бік родичів гранату РГД – 5.

Потерпілі отримали травми та госпіталізовані до медичного закладу. Наразі загрози їх життю немає.

Підозрюваного затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження відповідно до ч.2 ст. 15, п. 1 та п.5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідство готує матеріали для оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області