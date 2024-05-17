На столичних Теремках зухвала зловмисниця пограбувала двох жінок

Грабіжниця посеред вулиці вихопила у перехожої сумку та зникла з місця події, а згодом ще намагалась викрасти гроші у відвідувачки місцевого ресторану. За скоєння грабежу в умовах воєнного стану їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від киянки, про те, що невідома жінка штовхнула її та вирвала з рук сумку з особистими речами. На місце події одразу виїхав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Під час з’ясування всіх обставин події правоохоронцям повідомили про ще один факт відкритого заволодіння чужим майном в місцевому ресторані, який знаходиться неподалік.

Як виявилось, невідома зайшла до приміщення закладу та, коли одна з відвідувачок оплачувала рахунок, вихопила гроші та намагалась втекти, але була зупинена працівниками закладу до приїзду поліцейських.

Слідством встановлено, що до обох фактів причетна раніше не судима 33-річна уродженка Івано-Франківщини. Слідчі затримали фігурантку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а речові докази вилучили.

Наразі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури правопорушниці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 4 ст. 186 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж та замах на грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд вже обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції інкримінованої статті затриманій загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва