Судитимуть співробітника УДО, який перейшов на бік ворога

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно співробітника охорони Служби Департаменту охорони об’єктів УДО України за фактами самовільного залишення місця служби та державної зради (ч. 5 ст. 407, ч. 2 ст. 111 КК України).

​Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи військовослужбовцем та працівником правоохоронного органу, 24 лютого 2022 року не з’явився на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.

Обвинувачений порушив військову Присягу та перейшов на бік ворога. До 31 березня 2022 року він перебував за місцем свого постійного проживання на тимчасово окупованій території у с. Нова Басань Чернігівської області. Він виконував накази командирів військовослужбовців РФ та надавав їм безпосередню допомогу. Поселив їх у своєму помешканні та готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та інше майно у місцевих мешканців, брав участь у заволодiннi товарами з мiсцевого магазину, зi зброею здійснював патрулювання території.

​​Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора