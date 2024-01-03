Оголошено про підозру зловмиснику, який підпалив дві крамниці у Баранівській громаді Житомирщини

У червні минулого року до поліції надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в будівельному магазині, розташованому в смт Першотравенську Баранівської громади. За висновком співробітників ДСНС, ймовірною причиною її виникнення став підпал.

Тоді правоохоронці з’ясували, що вогнем було пошкоджено частину закладу, будівельні матеріали та інструменти, а приміщення належить 36-річному місцевому жителю. З місця події поліцейські вилучили сірники, залишки скляних пляшок та фрагменти тканини.

Також правоохоронці з’ясували, що причетний до події завчасно підготував кілька скляних пляшок з гнітом, попередньо заповнивши паливно-мастильними матеріалами, а вже вночі підпалив їх та кинув у вікно закладу.

Того місяця поліцейські отримали ще одне повідомлення про пожежу в кіоску, що також розташований у селищі Першотравенську.

Провівши низку заходів, оперативники райвідділу встановили, що до правопорушень причетний 46-річний місцевий житель. Його розшукали за місцем проживання, де провели невідкладні слідчі дії та вилучили речові докази.

За вказаними фактами слідчі Звягельського районного відділу поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Зібравши необхідні докази, свідчення та висновки експертів, днями поліцейські оголосили чоловікові про підозру у вчиненні вказаних правопорушень.

За чинним законодавством підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років.

Звягельський районний відділ поліції