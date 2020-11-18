Львівський водій намагався проковтнути пакет із наркотиками під час затримання

Патрульні зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху

У Львові водій, якого зупинили через порушення ПДР, намагався проковтнути поліетиленовий пакет із наркотиками. Близько 3-ї години у ніч із вівторка на середу, 18 листопада, на вул. Гавришкевича патрульні зупинили автомобіль Chevrolet Aveo. Водій не мав жодних документів. Під час перевірки у 27-річного чоловіка виявили пакет із невідомою речовиною, який він спробував проковтнути.

«Водій різко запхав руку в кишеню та закинув пакет із невідомою речовиною до рота. Чоловіка затримали і дали вказівки, аби він виплюнув пакет. Він виплюнув на землю поліетиленовий пакетик із залишками невідомої речовини», – повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції. Вилучений пакет із речовиною скерували на експертизу.

Нагадаємо, 9 лютого 2018 року під час рейду патрульних у гральному закладі на вул. Куліша, 4 у Львові помер 22-річний львів’янин. Патрульні виявили у чоловіка пакетик, в якому, ймовірно, були наркотики, після чого він проковтнув згорток. Поки патрульні намагалися вивести його на вулицю, змушували виплюнути пакетик, чоловік знепритомнів, а згодом і помер. Незабаром патрульним оголосили підозру у службовій недбалості та неумисному вбивстві чоловіка.