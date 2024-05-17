У Польщі на фермі вбили і спалили українця-нелегала (відео)
Загиблий був 48-річним громадянином України, який працював на фермі
У польському селі Рокіцини на місцевій фермі вбили 48-річного українця, який працював там нелегально. Труп загиблого намагались спалити. Про це повідомило видання Wiadomosci.
«Коли пожежу загасили, на місці виявили тіло загиблого чоловіка», – ідеться у матеріалі.
За словами районного прокурора Патрик Вегнера, загиблий був 48-річним громадянином України, який працював на фермі. Польські ЗМІ стверджують, що трудового договору українець не мав.
За підозрою в убивстві правоохоронці затримали власника ферми, його дружину та ще одного працівника. Польські правоохоронці наголошують, що злочин, найімовірніше, скоїли не на національному підґрунті. Відомо, що в ніч перед убивством підозрювані розпивали алкоголь. Проте, чи вживав алкоголь убитий українець, має з’ясувати експертиза.
Двом підозрюваним чоловікам слідство висунуло звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю за мотивами, які заслуговують особливого осуду. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Наразі слідчі намагаються з’ясувати мотив злочину, хоча один із затриманих уже пояснив причину вбивства. У прокуратурі кажуть, що мотив, який той назвав, є «нераціональним і відірваним від реальності». // ГлавкомTweet