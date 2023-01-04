На Одещині за підозрою в замаху на вбивство затримали вінничанина

Чоловік вдарив одеситку ножем у шию. Подія сталася 1 січня в приватному секторі Фонтанської ОТГ.

Поліцейські встановили, що правопорушник приїхав з Одеси разом зі своєю співмешканкою до її колишнього чоловіка по речі. Господар домоволодіння теж вже проживав із новою подругою. Між парами спалахнула суперечка, яка переросла в штурханину. В ході перепалки гість, який був у стані алкогольного сп’яніння, дістав розкладний ніж і вдарив ним подругу господаря в шию. Постраждалу ушпиталили до лікарні з колото-різаною раною.

Зловмисника ж, який одразу покинув місце події, поліцейські затримали по «гарячих слідах» біля автобусної зупинки. У нього вилучили ніж та інші речові докази, які направили на експертизу. Чоловік зізнався, що хотів вдарити власника будинку, але попав у його цивільну дружину.

“Слідчі відділення поліції № 4 Одеського районного управління № 2 під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в закінченому замаху на вчинення умисного вбивства. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – зазначив начальник СВ відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Назарій Кучмій.

Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 2