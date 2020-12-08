У Вінниці затримали підозрюваного у зґвалтуванні молодої жінки

7 грудня оперативники Вишенського відділення поліції затримали 44-річного жителя обласного центру, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував молоду вінничанку.

Правопорушника, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Потерпіла звернулась в поліцію з заявою про злочин 7 грудня. Зі слів жінки, близько шостої години ранку дорогою на роботу на неї напав невідомий чоловік. Нанісши їй удар по голові та погрожуючи фізичною розправою, зловмисник затягнув її за магазин та познущався.

Як розповів т.в.о. начальника Вишенського відділення поліції Владлен Рачкован, потерпіла описала нападника, орієнтування з його прикметами надали для розшуку усім поліцейським нарядам. Правоохоронці почали перевіряти усіх осіб, які мали проблеми з законом та проживали в тому районі. Вже за кілька годин розшуковці встановили підозрювану особу. Ним виявився 44 – річний місцевий житель, який у вересні цього року вийшов з в’язниці, де відбував покарання за аналогічний злочин. Потерпіла опізнала в ньому свого кривдника.

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За цим фактом слідством відкрито провадження за ч.2 ст. 152 кримінального кодексу України (зґвалтування). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 10 років. // 33kanal.com