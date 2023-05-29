Ідентифіковано росіянина, який убив чотирьох людей в Бучі

Головне слідче управління Нацполіції повідомило підозру в порушенні законів та звичаїв війни російському військовому Нікіті Чалову із 1 батальйонно-тактичної групи 104 десантно-штурмового полку.

Про це йдеться у тексті підозри.

4-5 березня минулого року перша і друга батальйонно-тактичні групи 104 десантно-штурмового полку базувалися у місті Буча на Київщині, в дитячому таборі відпочинку «Променистий». Вранці 5 березня командир дав вказівку покинути дитячий табір і рухатися у напрямку лісової зони поруч села Здвижівка.

Покидаючи позиції і рухаючись до нового місця дислокації, росіяни, за версією слідства, отримали наказ керівництва розстрілювати цивільних людей і будь-які машини, що будуть рухатись їм назустріч.

У цей день близько 7 ранку з Бучі намагалися евакуюватися у безпечне місце подружжя Чикмирьових із двома малолітніми дітьми та їх сусіди — подружня пара і ще одна жінка. Вони їхали двома білими авто по вулиці Леха Качинського до Бучанського міського парку і в бік Лісової Бучі, де планували визначитися із маршрутом на захід України. Автомобіль Чикмарьових їхав попереду, а їх сусіди за ними.

Побачивши російську військову техніку з відстані 100 метрів, цивільні зупинилися на узбіччі, заїхавши в кишеню для зупинки громадського транспорту.

Але навідник-оператор бойової машини 23-річний Нікіта Чалов почав стріляти з гармати по автівкам. Жінка і двоє дітей, а також їх сусід із машини позаду від травм померли на місці. Інші потерпілі отримали тілесні ушкодження, але вижили.

За порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, Чалову загрожує від 10 до 15 років увʼязнення або довічно. // Судовий репортер