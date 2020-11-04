На Київщині судитимуть фермерів, які вирощували сою в ботанічному заказнику

Кагарлицька місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно двох керівників фермерських господарств за фактами самовільного зайняття земельних ділянок та умисному пошкодженні об’єктів природно-заповідного фонду (ч.2 ст.1971 та ч.1 ст.252 КК України).

За даними слідства, вказані особи, достовірно знаючи про встановлені заборони використання об’єкту природно-заповідного фонду України, а саме ботанічного заказника місцевого значення «Тулинецькі переліски» в сільськогосподарських цілях, без, належним чином виданих та зареєстрованих правовстановлюючих документів, в порушення п. 3.1. Положення про ботанічний заказник місцевого значення «Тулинецькі переліски», з метою отримання прибутків від вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції, самовільно зайняли та здійснили незаконне розорення земельної ділянки особливо цінних земель загальною площею 1,6802 гектара та засіяли її сільськогосподарськими рослинами сої, спричинивши потерпілій стороні майже 82 тисячі гривень збитків.

Пресслужба Київської обласної прокуратури