У Кременчуці поліція вилучила гранату та пістолет в учасника конфлікту

До Кременчуцького райуправління поліції на лінію «102» 25 травня о 17:30 надійшла інформація від громадян про конфлікт між чоловіками та ймовірну наявність боєприпасу у одного з учасників суперечки. На місце події оперативно прибули спецпризначенці, патрульна поліція, військовослужбовці Національної гвардії України та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції.

У ході першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування. Під час огляду прилеглої території біля приватного домоволодіння, де стався конфлікт, також виявлено пістолет іноземного виробництва та боєприпас.

Зброю та боєприпас вилучено з дотриманням заходів безпеки та залученням фахівців вибухотехнічного відділу ГУНП в Полтавській області. Речові докази направлено на експертне дослідження.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією Кременчуцького райуправління поліції)