«Міністра культури «ДНР» судитимуть за посягання на територіальну цілісність України

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно псевдопосадовця окупаційної адміністрації РФ за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2015 року і по цей час чоловік, перебуваючи на посаді «міністра культури ДНР», забезпечує проведення заходів, спрямованих на інтеграцію тимчасово окупованих регіонів Донеччини з РФ та на фактичну заборону української культури, мистецтва і кінематографії.

За його вказівками під виглядом боротьби з екстремізмом з бібліотечного фонду вилучаються твори українських авторів, публікації проукраїнські налаштованих громадян, а культурна спадщина Донеччини позиціонується як частина історії РФ.

Окрім того, через підконтрольні «міністерству» установи обвинувачений сприяє формуванню у місцевих мешканців думки про легітимність окупаційної влади та проводить політику злочинної героїзації представників не передбачених законом України збройних формувань.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури