Розтратив належне роботодавцю пальне на суму понад ₴1,3 млн – на Волині судитимуть працівника ПП

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 37-річного жителя села Рованці Луцького району за фактом вчинення розтрати чужого майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч.5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що чоловік, який працював водієм вантажного автомобіля на приватному підприємстві, мав доступ до паливних карток, які протиправно використовував без відома й згоди роботодавця для власної вигоди.

У такий спосіб, із січня 2024 по червень 2025 року він розтратив понад 28 тисяч літрів дизельного палива, чим спричинив підприємству майнову шкоду на суму понад 1,3 мільйона гривень.

Суду обвинувачений очікує під вартою.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури