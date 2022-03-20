Мэр Николаева заявил, что завод «Сандора» грабят мародеры

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что завод «Сандора», расположенный в пригороде Николаева, грабят мародеры.

Об этом шла речь в ходе его эфира в социальных сетях.

– «Сандору» грабят мародеры. Сейчас постараюсь связаться с компанией, но только они могут организовать охрану у себя на предприятии. Мы же не будет выставлять там охрану из ТРО или работников горисполкома. Сегодня реально есть мародеры, которых нужно задерживать и доставлять в полицию. Вы должны быть готовы защищать свое имущество, – сообщил Сенкевич.