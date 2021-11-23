Іммігрантка з Лівії засудила львів’янку за расистські образи

Личаківський районний суд постановив стягнути 40 тис. грн з мешканки Львова за систематичні образи в адресу сусідки-лівійки.

Як повідомляє місцеве видання Zaxid.net.

У матеріалах справи вказано, що уродженка Лівії разом з чоловіком та маленькою дитиною мають право на постійне проживання в Україні. Чоловік легально працює лікарем, а дружина доглядає маленьку дитину. Вони уже кілька років орендують квартиру у Личаківському районі Львова. На початку року жінка подала позов до суду, де заявила, що її 57-річна сусідк, яка проживає поверхом нижче, постійно її ображає та принижує, звертаючи увагу на її колір шкіри.

Зокрема, вон називала сусідку «чорною мавпою», «чуркою», голосно стукала у двері її квартири та штовхала візок з її дитиною. Також вона нібито обзивала сусідку у присутності інших дітей на дитячому майданчику біля будинку, після чого ті почали повторювати образливі слова щодо сусідки-іноземки.

Лівійка оцінила шкоду від дій жінки у 150 тис. грн та заявила, що після випадків образ у свою сторону відвідувала психолога та лікарів. Після образ сусідки жінка навіть просила чоловіка поїхати з України та повернутись на батьківщину.

Відповідачка на жодне із засідань суду в цій справі не прийшла. Натомість на одному із засідань був присутній її представник, який заперечив провину жінки. Він заявив, що сім’я сусідки-іноземки дуже шумно себе поводить: «Голосно розмовляють та стукають різноманітними предметами, дитина позивача по квартирі їздить на велосипеді, створюючи додатковий шум, хтось стрибає». За його словами, сусіди та поліція не реагували на її зауваження.

На думку Віри Гук, її висловлювання не мали дискримінаційного характеру, «оскільки виражалося нею для словесного порівняння шуму, який систематично доноситься із квартири позивача із гучністю шуму, який видають мавпи, коли стрибають по клітці». При цьому представник відповідачки заявив, що на його думку, вислови «чорна мавпа»» та «чурка» є оціночними судженнями і тому не можуть бути підставою для задоволення позову.

Суддя Григорій Жовнір, який розглядав цю справу, з ним не погодився і вирішив задовольнити позов постраждалої частково і стягнув з відповідачки 40 тис. грн моральної компенсації.

Вона може ще подати апеляцію на це рішення суду впродовж 30 робочих днів. // LB.ua