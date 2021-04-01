На Житомирщині шахраї під виглядом податківців вимагають кошти з підприємців

Головне управління ДПС у Житомирській області (Далі – Головне управління) звертається до небайдужих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності Житомирщини з причини активізації спроб шахраїв злочинним шляхом виманити та заволодіти грошовими коштами громадян та підприємців. Представляючись посадовими особами податкової служби просять перерахувати кошти на карткові рахунки.

В Житомирській області зафіксовані випадки телефонних дзвінків з номерів +38(094)490-68-20, +38(099)421-90-06 від невідомих осіб, які представившись співробітниками податкової вимагають від платників податків грошові кошти.

Головне управління ДПС у Житомирській області повідомляє, що посадові особи органів ДПС області діють виключно в межах повноважень та не можуть звертатись до платників з подібними проханнями.

У разі виявлення фактів шахрайських дій з боку невідомих осіб, намагайтесь зібрати всю можливу інформацію (прізвище, ім’я, номери телефонів, номери карткових рахунків і т.і.).

Якщо ви постраждали від дій аферистів або маєте інформацію про такі випадки просимо в жодному разі не перераховувати грошові кошти та негайно повідомити органи Національної поліції та Державної податкової служби.

Повідомити Головне управління можливо у будь-який зручний спосіб, зокрема:

— у письмовому вигляді з використанням засобів поштового зв’язку на адресу:10003, м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника 7;

— засобами телефонного зв’язку через працівників відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Житомирській області (контактний телефон: (0412) 418-004, в.о. начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції – Іщенко Олег Валентинович). // RuporZT