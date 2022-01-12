На Рівненщині викрадача авто зупинив кювет

Повідомлення про викрадення автомобіля у селі Стара Мощаниця колишнього Здолбунівського району надійшло на спецлінію 102 близько першої години ночі 11 січня. Втім, далеко викрадач заїхати не зміг — транспортний засіб знайшли у кюветі неподалік.

На потенційного угонщика вказав 41-річний житель Мізоча, який і користувався автомобілем «Volkswagen T4». Він пояснив поліцейським, що припаркував бус біля зупинки, а сам зі знайомим на авто останнього поїхав у Мізоч. У мікроавтобусі залишився чекати 33-річний односельчанин, який часу гаяти не став: знайшов ключ, завів двигун та поїхав. Однак, не впорався із керуванням і авто злетіло у кювет. Зловмисник покинув його та пішов додому.

Коли ж 41-річний чоловік повернувся і не виявив ні транспортного засобу, ні знайомого — забив на сполох. Проте, шукати авто довелось не довго. Мікроавтобус «припаркувався» орієнтовно за кілометр від магазину.

Слідчі відділення поліції №6 (м. Здолбунів) розпочали досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України.

Зловмисник уже відбував покарання за скоєні майнові злочини. Цього разу йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області