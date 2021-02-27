Иностранец пытался вывезти из Украины в Турцию медпрепараты Pfizer на ₴2,4 млн.

В аэропорту «Борисполь» киевские таможенники изъяли медицинский препарат «Лирика» производства «Pfizer» стоимостью 2,4 млн гривен, которые гражданин Кувейта пытался вывезти за пределы Украины авиатранспортом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни, передает УНН.

«В двух дорожных чемоданах 36-летнего авиапассажира, который следовал через «зеленый коридор», находилось 11 800 блистеров медицинского препарата «Лирика» (прегабалин) торгового бренда Pfizer. Лекарства… были упакованы без заводской упаковки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что граждане Кувейта в третий раз в течение февраля пытаются вывезти за пределы Украины авиатранспортом целые чемоданы медицинского препарата «Лирика», что при неконтролируемом употреблении становится наркотиком.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения по «зеленому коридору»).

165 760 таблеток препарата изъяты.

Стоимость изъятой партии медикаментов — более 2,4 миллиона гривен.