Іноземні покидьки напали на таксиста в центрі Одеси

Про інцидент, що стався сьогодні, 26 червня, вдень на розі вулиць Дерибасівської та Преображенської, правоохоронцям повідомили очевидці.

Попередньо встановлено, що громадяни іноземної держави віком 23-х та 40-ка років, які знаходяться в Одесі на відпочинку, замовили послуги таксі, а по дорозі до пункту призначення, коли 69-річний водій спитав у них про спосіб розрахунку, заявили, що грошей немає.

Керманич зупинив автівку і попросив іноземних клієнтів вийти, через що ті обурились. Менший за віком пасажир почав тягнути таксиста за одяг та хапати за шию, після чого вийшов з салону і пошкодив лобове скло та вікна транспортного засобу.

Після цього іноземці пішли у бік Міського саду, де їх і зупинили поліцейські.

Наразі усі учасники конфлікту запрошені до територіального підрозділу поліції, де з ними працюють правоохоронці.

Після встановлення усіх обставин події, їй буде надано правову кваліфікацію.

Одеське районне управління поліції № 1