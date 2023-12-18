Іноземця засуджено за розбійний напад на одеситку

Громадянин однієї з країн Закавказзя проведе за ґратами вісім років.

Злочин був скоєний ним у березні у Приморському районі Одеси. Помітивши на Соборній площі дівчину, яка розмовляла по телефону, зловмисник пішов за нею слідом, а в слушний момент ударив її ногою в обличчя. Коли потерпіла впала на тротуар, правопорушник відібрав у неї смартфон вартістю 14 тисяч гривень і втік.

Поліцію та «швидку» на місце події викликали пересічні громадяни. Медики ушпиталили постраждалу, їй діагностували перелом щелепи. Правоохоронці ж затримали правопорушника, він сховався у дворі на вулиці Преображенській. Там же поліцейські виявили і гаджет одеситки, який іноземець, злякавшись відповідальності, сховав у водостічній трубі.

Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, а саме у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством, небезпечним для здоров`я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в період воєнного стану. За клопотанням поліцейських суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт був скерований до суду. Розглянувши матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, надані правоохоронцями, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одеське районне управління поліції №1