Інспектор митниці брав хабарі за ввезення опромінювачів із Придністров’я

Печерський суд Києва застосував запобіжний захід до головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 поста «Кучурган» Одеської митниці.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 1 травня.

Підозрюваного помістили під домашній арешт у нічний час.

За матеріалами справи, у листопаді 2020-го громадянин України, будучи обурений, що працівники митниці умисно затягують проходження митного контролю, звернувся до інспектора за роз’ясненнями. А той у відповідь начебто почав вимагати по 500 доларів США за в’їзд до України та 1,5 % від вартості товару на виїзд до Молдови за нестворення штучних перешкод під час проходження митного контролю. Інакше інспектор погрожував внести підприємця та його автомобіль до «бази даних», що в подальшому ускладнить йому перетин державного кордону.

24 квітня чоловік ввіз в Україну з території невизнаної «Придністровської Молдовської Республіки» 20 опромінювачів ультрафіолетових бактерицидних «Светочъ» для знезараження повітря та поверхонь у приміщеннях. Після проходження митного контролю він передав інспектору 340 доларів.

28 квітня громадянин ввіз ще 30 опромінювачів і наступного дня передав інспектору 510 доларів.

У судовому рішенні написано тільки, що захисник і підозрюваний просили застосувати запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.