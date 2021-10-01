Інспектор Волинської митниці сприяв контрабанді цигарок

Слідчі ДБР повідомили про підозру головному державному інспектору відділу митного оформлення Волинської митниці, через дії якого до держбюджету не надійшло приблизно 46 млн гривень.

У червні 2021 року слідчі ДБР викрили схему ввезення до України цигарок під виглядом керамічної плитки. Під час обшуку складських приміщень правоохоронці вилучили понад 1 млн пачок тютюнових виробів.

Встановлено, що партію цигарок незаконно ввезла з Білорусі група зловмисників. Нелегальному бізнесу «допоміг» інспектор, який вніс недостовірні дані щодо найменування товару до автоматизованої системи митного оформлення. Це дозволило організаторам оборудки не сплачувати акцизний збір.

Через це до державного бюджету не надійшло майже 46 мільйонів гривень митних платежів.

Працівника митниці підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та Луцький прикордонний загін.

ДБР