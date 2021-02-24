На Харківщині двох осіб судитимуть за підпільне виробництво алкоголю

Харківською місцевою прокуратурою № 4 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом незаконного виготовлення марок акцизного податку, виготовлення та збуту підакцизних товарів групою осіб (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28; ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28; ч. 2 ст. 204 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Куп’янського району група осіб організувала підпільне виробництво алкогольних напоїв, які в подальшому збувала.

У ході обшуків, проведених 3 червня 2020 року спільно з Управлінням протидії кіберзлочинності в Харківській області та з Харківським районним управлінням поліції №2 ГУНП в Харківській області, виявлено та вилучено понад 3 500 літрів спиртовмісної рідини у флягах, понад 20 тисяч пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв з марками акцизного збору з ознаками підробки.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області.

Максимальна санкція вказаних статей передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури