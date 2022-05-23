Печерський районний суд Києва сьогодні дозволив арешт Януковича за підписання «Харківських угод»

Суд надав дозвіл на арешт експрезидента України Віктора Януковича за підписання «Харківських угод» на користь росії.

Як передає Укрінформ, за участі прокурорів Офісу генерального прокурора Печерський районний суд Києва сьогодні обрав колишньому Президенту України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України), повідомляє ОГП у Телеграмі.

За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім Прем’єр-міністром України, в порушення вимог Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав російській федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

21 квітня 2010 року, перебуваючи у Харкові, підозрюваний підписав від імені України Угоду між Україною та російською федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту рф на території України – у Криму і Севастополі, замість підготовки до його виведення з території України.

У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ російської федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил росії та окупації ними АРК і Севастополя.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Верховна Рада 22 лютого 2014 року ухвалила постанову про самоусунення Януковича від виконання президентських обов’язків і призначила позачергові вибори глави держави.

У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні росією агресивної війни проти України.

19 травня 2022 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на арешт Януковича у справі про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За даними слідства, експрезидент, діючи спільно змі співробітниками Управління державної охорони та представниками російської федерації, 23 лютого 2014 року, перебуваючи на околиці Урзуфа Донецької області, за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил рф повітряним шляхом незаконно перетнув та переправив не менше 20 осіб через державний кордон до Анапи Краснодарського краю росії.