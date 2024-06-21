Викрито мешканку Харківщини, яка поширювала ворожу ІПСО про влучання ракет ППО у будинки

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річній громадянці у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, протягом 2022 року мешканка селища Буди Харківського району активно підтримувала ворога у забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники».

Один з її дописів містив наступний зміст: «Мы вас ждем! Я за спецоперацию и за освобождение русскоговорящено народа!».

Також фігурантка поширила на власній сторінці матеріал про побажання смерті українським оборонцям «Азовсталі» у Маріуполі.

Шанувальниця «русского мира» виправдовувала цинічні обстріли російської армії по цивільній інфраструктурі, цитуючи ворожу пропаганду. Вона репостила дописи про те, що у житлові будинки влучають виключно ракети українських систем ППО.

Правоохоронці викрили жінку.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура