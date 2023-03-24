Конфіскація авто та ₴17 тис. штрафу – чоловіка покарали за підроблений техпаспорт

За публічного обвинувачення Пустомитівської окружної прокуратури суд визнав винним 20-річного жителя Львівського району у підробці офіційного документа та його використання (ч. 5 ст.27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Вироком суду чоловіку призначено покарання у вигляді 17 тис грн штрафу, а автомобіль марки «Audi А6» конфісковано у власність держави.

Прокурори у суді довели, що обвинувачений за допомогою Телеграму замовив підроблений офіційний документ – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Отримавши підроблений документ фігурант використовував його для керування своїм автомобілем.

Проте, у вересні 2022року за порушення правил дорожнього руху він був зупинений працівниками поліції, які під час перевірки документів виявили підроблене посвідчення і вилучили автомобіль в останнього.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури