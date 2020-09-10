На Луганщине пьяный «экипаж» внедорожника пытался отобрать оружие у пограничников

В Луганской области пограничники применили оружие, чтобы остановить правонарушителей, сбежавших на автомобиле. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, угрожали пограничникам и пытались завладеть их оружием.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

«Около полуночи пограничный наряд заметил неизвестное транспортное средство недалеко от населенного пункта Новобила. Пограничники попытались остановить автомобиль, который двигался в их сторону, однако водитель, не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке, зато увеличил скорость и создал реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих. Для остановки нарушителя пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх и применили оружие для остановки автомобиля. Только после этого автомобиль остановился, а из него вышло четыре человека, которые находились с явными признаками алкогольного опьянения. Еще один человек оставался в авто. Неизвестные начали угрожать пограничникам и пытались завладеть их оружием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники приняли меры по задержанию правонарушителей, которые при задержании оказали физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из пограничников.

«В ходе задержания пограничниками был обнаружен один правонарушитель с признаками травмирования правой руки. В дальнейшем он был госпитализирован. Как показало медицинское обследование, он получил осколочное ранение правого предплечья. Лицу оказана неотложная медицинская помощь, он помещен на стационарное лечение, организована охрана. Угрозы жизни нет. Также, в ходе дальнейших проверочных мероприятий, пограничниками установлено, что пятеро задержанных являются гражданами Украины, жителями населенного пункта Новобила. Не исключено, что целью их пребывания в ночное время у государственной границы был поиск места осуществления противоправной деятельности, в том числе перемещения товаров из Украины в РФ, или выявление мест несения службы пограничными нарядами», — указано в сообщении.

Сообщается, что сейчас продолжаются проверочные мероприятия. За нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего или сотрудника Государственной пограничной службы Украины задержанным грозит административная ответственность.