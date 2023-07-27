Добровільно зайняли посади у незаконних органах влади т. зв. «лднр» – повідомлено про підозру двом колаборантам

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру 36-річному уродженцю Луганської обл. та 46-річній уродженці Донецької обл. за фактами добровільного зайняття громадянами України посад в незаконних правоохоронних органах та органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч.ч. 5, 7 ст. 111-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані, не пізніше 14.02.2023, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, з метою встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора, співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією, добровільно надали згоду представникам рф та обійняли посади у незаконних органах влади т.зв. «лднр».

Чоловік добровільно зайняв посаду «начальника управления по работе с личным составом» у незаконному правоохоронному органі «мвд лнр», створеному на тимчасово окупованій території Луганської області.

Жінка добровільно зайняла посаду директора «государственного бюджетного учреждения мариупольский городской центр занятости», територіального органу т. зв. «республиканского центра занятости донецкой народной республики» на тимчасово окупованій території Донецької області.

За час перебування на вказаних посадах колаборанти, налагодили взаємодію з окремими засобами масової інформації та використовували їх для висвітлення діяльності окупаційної адміністрації рф, здійснення пропагандистських акцій на її підтримку, зокрема через мережу Інтернет, з метою формування думки серед населення і світової спільноти як про законність власних дій, так і про легітимність створення та діяльності вказаних організацій.

Наразі підозрювані продовжують обіймати посади у незаконних органах влади.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура