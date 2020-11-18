В Одессе пассажир ограбил таксиста

В Одессе задержали мужчину, который ограбил 62-летнего таксиста.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Как рассказали в ведомстве, по дороге на вечеринку 28-летний злоумышленник спровоцировал конфликт с таксистом якобы из-за музыки, которая ему не понравилась. Когда водитель остановился и вышел из автомобиля, чтобы высадить недовольного пассажира, тот вынул из замка зажигания ключи, чтобы пожилой человек не смог его догнать, схватил магнитолу с мобильным телефоном и убежал.

Работники полиции оперативно нашли подозреваемого. Чужое имущество у него изъяли и вернули владельцу. // 04868.com.ua