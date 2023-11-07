На Житомирщині двох чоловіків засуджено до 9,5 та 9 років за вбивство приятеля

За публічного обвинувачення прокурора Бердичівської окружної прокуратури двох місцевих жителів визнано винними у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть людині (ч. 2 ст. 121 КК України).

Їх обох засуджено, відповідно, до 9 років і 6 місяців та 9 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що злочин скоїли двоє чоловіків, 42-х та 38-ми років, жителі селища міського типу Житомирського району.

Це сталося у лютому 2021 року. Компанія – троє чоловіків та двоє жінок – святкували так званий «день армії». Після тривалого застілля та вживання алкогольних напоїв підвищився «градус спілкування» і між приятелями.

У такій обстановці, особливо не обираючи методів, потерпілий вдарив по обличчю співмешканку господаря будинку. Тоді за жінку «вступився» інший гість: він накинувся на кривдника, звалив його на підлогу та заподіяв кілька ударів. До нього приєднався і господар, який раніше відбував покарання за аналогічний злочин. Побої для потерпілого виявилися смертельними.

Аби приховати скоєне, обвинувачені віднесли тіло у сарай, а наступного дня продовжили застілля.

З дня затримання обоє обвинувачених перебували під вартою.

Наразі вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури