Інспектора податкової служби Луганської області засуджено за одержання хабаря 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луганської обласної прокуратури засуджено інспектора Головного управління Державної податкової служби в Луганській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Сєвєродонецьким міським судом Луганської області ухвалено вирок, яким затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором і

обвинуваченим, та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн з 2-річним строком позбавлення права обіймати посади.

У ході судового розгляду встановлено, що у червні 2020 року податківець одного з відділів управління контролю за обігом та

оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС в Луганській області отримав від приватного підприємця неправомірну вигоду у сумі 5 тис. грн за невтручання у підприємницьку діяльність з реалізації тютюнових виробів.

Правоохоронці затримали службовця безпосередньо під час одержання хабара.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську. Оперативний супровід забезпечувався Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Наразі вирок набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури