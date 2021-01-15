Інспектора податкової служби Луганської області засуджено за одержання хабаря
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луганської обласної прокуратури засуджено інспектора Головного управління Державної податкової служби в Луганській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).
Сєвєродонецьким міським судом Луганської області ухвалено вирок, яким затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором і
обвинуваченим, та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн з 2-річним строком позбавлення права обіймати посади.
У ході судового розгляду встановлено, що у червні 2020 року податківець одного з відділів управління контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС в Луганській області отримав від приватного підприємця неправомірну вигоду у сумі 5 тис. грн за невтручання у підприємницьку діяльність з реалізації тютюнових виробів.
Правоохоронці затримали службовця безпосередньо під час одержання хабара.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську. Оперативний супровід забезпечувався Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.
Наразі вирок набрав законної сили.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet