Інтернет-шахрай ошукав тернополянку на суму понад 30 000 гривень

Незважаючи на розміщенні в засобах масової інформації застереження, громадяни продовжують здійснювати покупки через мережу Інтернет на підозрілих сайтах. Як наслідок, громадяни втрачають заощадження й не отримують бажаного товару.

Від такого роду злочину потерпіла жителька обласного центру 1985 року народження. Жінка знайшла в інтернеті допис про продаж взуття за вигідною ціною. Аферист надіслав жінці фішингове повідомлення для заповнення відповідних даних. Заявниця навіть не зрозуміла, як вказала персональні дані свого банківського рахунку. Натомість за лічені хвилини вона отримала сповіщення про зняття залишку з електронного гаманця в розмірі 30 176 гривень.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Такий вид шахрайства називається фішингова атака – це спроба отримати особисту інформацію через Інтернет оманливим шляхом. Зазвичай, вона здійснюються через електронні листи, оголошення або сайти, схожі на ті, які користувач відвідує. Наприклад, на електронну пошту може прийти лист, схожий на лист із банку, з проханням підтвердити номер банківського рахунку.