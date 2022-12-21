Інтернет-шахрай спустошив електронний гаманець жителя Тернопільщини

Зловмисники створюють недостовірні посилання з метою отримання інформації про банківські реквізити та конфіденційну інформацію. Як тільки громадяни заповняли відомості, з їх електронних гаманців зникали заощадження, які пройдисвіти знімали без труднощів.

Від такого роду злочину потерпів й мешканець Чортківського району, який купував через інтернет електричну зубну щітку. Аферист надсилав краянину фішингове-повідомлення, де чоловік ввів реквізити свого банківського рахунку та коди доступу. Як наслідок заявник втратив 27500 гривень.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Такий вид шахрайства називається фішингова атака – це спроба отримати особисту інформацію через Інтернет оманливим шляхом. Зазвичай, вона здійснюються через електронні листи, оголошення або сайти, схожі на ті, які користувач відвідує. Наприклад, на електронну пошту може прийти лист, схожий на лист із банку, з проханням підтвердити номер банківського рахунку.

Зловмисники в посиланні просять вказати такі дані:

• Імена користувача та паролі;

• Номери соціального страхування;

• Номери банківських рахунків;

• PIN-коди (особисті ідентифікаційні номери);

• Номери кредитних карток;

• Дівоче прізвище матері;

• День народження.

Не варто відкривати посилання від незнайомих або малознайомих співрозмовників, проходити авторизацію на сторонніх сайтах, а також надавати платіжні дані. Саме таким чином на спеціально створених сайтах шахраї отримують доступ до ваших персональних даних.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області