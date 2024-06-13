У Києві прокурор заволодів речовим доказом у справі – коштами на суму понад ₴4,2 млн.

За ініціативи Київської міської прокуратури та процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора 12 червня 2024 року повідомлено про підозру прокурору однієї з окружних прокуратур Києва у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, будучи прокурором у кримінальному провадженні, підозрюваний заволодів грошовими коштами у сумі понад 4,2 млн грн, які були визнані речовими доказами. Ці кошти він вилучив під час обшуку та зберігав у службовому кабінеті.

Прокурори Генінспекції Офісу Генпрокурора клопотали про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у сумі 4,2 млн грн. Натомість суд ухвалив рішення про застосування щодо нього особистого зобовʼязання. Прокуратура оскаржуватиме це рішення.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора