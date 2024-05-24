Мешканець Сумщини нелегально продав пістолети з набоями за суму понад ₴50 тис.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річному чоловіку у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, житель м. Шостка Сумської області незаконно придбав два пістолети та набої до них.

Чоловік опублікував на військовому аукціоні оголошення про продаж зброї. На це відгукнулись двоє мешканців Харківської області, які захотіли придбати «товари».

Одному з клієнтів за пістолет та понад 30 набоїв чоловік оголосив вартість у 21500 гривень. Житель Харківщини направив гроші, а ділок у жовтні 2023 року відправив йому поштою зброю.

Вже у січні цього року зловмисник отримав ще майже 33 тис. грн за продаж другого нелегального «набору».

Правоохоронці викрили ділка за місцем його проживання у м. Шостка.

Встановлюються всі фігуранти вказаного кримінального провадження.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Оперативний супровід — ДВКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура