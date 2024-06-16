«Не суперечить Конституції». Військкомати (ТЦК) отримали право конфісковувати автомобілі у населення

Вилучення авто у громадян стало можливим з набуттям чинності Закону 10449.

Про це в колонці NV Бізнес пише юрист Main Business Partner Олександр Маліновський. «Ця норма викликала неоднозначну реакцію в суспільстві та дискусії щодо її конституційності. Проте, Комітет з питань національної безпеки, оборони й розвідки Верховної Ради України дійшов висновку, що вилучення авто не суперечить Конституції та є виправданим заходом в умовах воєнного стану. Хоча представники влади запевняють, що вилучатимуться лише вантажні автомобілі та спецтехніка, закон не містить чітких обмежень щодо цього. Як наслідок, спостерігається активна перереєстрація авто», — зазначає експерт.

За його словами, згідно зі статистикою Головного сервісного центру МВС, за квітень 2024 року кількість реєстраційних дій зросла на 42%.

Існують три способи, за якими транспортний засіб може бути переданий на задоволення потреб військових формувань в умовах воєнного стану:

вилучення;

примусове відчуження;

добровільна передача (оформлюється відповідним наказом на підприємстві).

Вилучення — це безоплатне позбавлення підприємств державної форми власності права господарського відання або оперативного управління майном, шляхом залучення транспорту та техніки цих підприємств на забезпечення потреб військових формувань в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Основні умови вилучення транспортних засобів:

Здійснюється без відшкодування їхньої вартості.

Здійснюється лише за рішення вищого командуванням Збройних сил або окремих підрозділів, а також за погодженням з місцевою адміністрацією (без погодження майно може вилучатися лише у місцях ведення бойових дій).

Обов’язково складається акт вилучення (на бланку встановленого законом зразка).

Вилучене майно підлягає поверненню протягом 30 днів з дня оголошення демобілізації.

Примусове відчуження — це позбавлення власника права власності на майно, що перебуває в приватній чи комунальній власності, яке переходить у власність держави для використання в умовах воєнного чи надзвичайного стану, з попереднім або наступним повним його відшкодуванням.

Основні умови примусового відчуження транспортних засобів:

Здійснюється на оплатній основі з попереднім чи наступним відшкодуванням.

Транспорт може бути відчужений як у бізнесу, так і у громадян.

Обов’язково складається акт відчуження (встановленого законом зразка).

Перед відчуженням обов’язково здійснюється оцінка вартості майна (екземпляр оцінки та акту надається власнику).

Відчужене майно поверненню не підлягає.

«Територіальні центри комплектування (ТЦК), територіальні органи СБУ та підрозділи розвідувальних органів тепер можуть вилучати транспорт у громадян, які мають у власності два чи більше автомобілів. Перед вилученням, в обов’язковому порядку, буде проводитися оцінка авто. Пріоритет має надаватися автомобілям, які найбільше відповідають потребам ЗСУ (пікапи, вантажівки, мікроавтобуси тощо)», — пише юрист.

«Транспорт не вилучатиметься, якщо він є єдиним джерелом доходу чи є єдиним транспортним засобом у власності громадянина (на юридичних осіб дана норма не поширюється). Кількість транспортних засобів, їх тип, марку та модель, встановлюють місцеві державні адміністрації, згідно з Мобілізаційним планом. Про наявність придатного для доукомплектування Збройних сил транспорту, ТЦК та СБУ будуть інформуватися органами МВС та Міністерством розвитку громад та інфраструктури. Крім того, законом також встановлюється обмеження на відправлення, передачу прав власності й інші дії з транспортом, що може бути залучений для потреб армії.

Позитивною новиною стало те, що Кабінет Міністрів України зобов’язується розробити порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам, залученим під час мобілізації. На даний час ці питання не мають комплексного врегулювання”, — наголошує юрист.