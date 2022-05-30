Смерть 10 цивільних через нелюдські умови тримання у підвалі Ягіднянської школи – повідомлено про підозру російському окупанту

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру одному з військовослужбовців збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний під час окупації села Ягідне Чернігівської області з 3 по 30 березня 2022 року спільно з іншими озброєними військовослужбовцями РФ, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, насильно помістили у підвальне приміщенні школи близько 350 місцевих мешканців, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят.

Перед відправленням людей до підвалу за мінусової температури повітря їх привселюдно роздягали, проводили обшук та огляд.

При цьому військовослужбовці збройних сил РФ усвідомлювали, що підвал Ягіднянської школи був непридатний для проживання в ньому людей через відсутність вентиляційних засобів доступу свіжого повітря, штучного або природнього освітлення, водопостачання та водовідведення, вбиральні, а також місць для сидіння і відпочинку, засобів приготування їжі. Люди у приміщенні перебували в антисанітарних умовах, що загрожувало їхньому життю та здоров’ю.

Через нелюдські умови утримання, заборону покидати приміщення підвалу померло 10 цивільних людей.

Досудове розслідування триває.

Офіс Генпрокурора