Росіяни знову атакували знищену раніше електростанцію «Центренерго»

Росіяни вночі 20 січня атакували електростанцію “Центренерго”, яка вже була зруйнована ворожим ударом у минулому.

Про це повідомляє пресслужба “Центренерго”.

“Попри те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Після обстрілу спеціалісти почали розбирати завали.

Зазначається, що загальні збитки від попередніх атак вже перевищують 250 мільйонів євро, і ця сума лише зростатиме, оскільки оцінка пошкоджень ще триває.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали більше 50 обстрілів. А навесні 2024 року “Центренерго” стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня 2024 року повністю знищили Трипільську ТЕС.

Трипільська ТЕС забезпечувала електроенергією майже 3 мільйони людей і була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Житомирській та Черкаській областях.

До складу “Центренерго” входили три ТЕС, які, по суті, були всіма активами компанії: Трипільська у Київській області, Зміївська у Харківській області та Вуглегірська у Донецькій області.

22 березня 2024 року Зміївська ТЕС була повністю зруйнована. 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС. Таким чином, “Центренерго” втратило 100% генерації.

У середині травня повідомлялось, що на Зміївській і Трипільській ТЕС досі розбирають завали після ракетних ударів 22 березня і 11 квітня – розбір завалів точно буде тривати ще півтора-два місяці.