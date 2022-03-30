В Україні запустили портал повідомлень про активи осіб, причетних до агресії рф проти України

Кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна агресора

Український Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів росії запустив Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії росії проти України .

Серед учасників Task Force: Офіс Генерального прокурора, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерство закордонних справ, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, Національна поліція та Держфінмоніторинг.

Task Force взаємодіє з іншими країнами, зокрема із США та Європейським Союзом, щодо обміну даними про активи осіб, причетних до воєнних злочинів, а також щодо імплементації санкцій та протидії фізичним і юридичним особам, які порушують ці санкції.

“Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати. Кожен може допомогти нашій Task Force знайти активи російських чи білоруських посадовців, лідерів думок та всіх, хто організаційно, фінансово та інформаційно підтримує війну в Україні. Через новий ресурс ви можете швидко та зручно поділитися з нами відомою вам інформацією про їхні статки”, — зазначила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Якщо ви маєте інформацію про майно згаданих осіб за кордоном, повідомте про це на Порталі. Наприклад, про:

квартири у Великобританії

маєтки у США, Канаді та будь-яких інших країнах

золоті злитки у Швейцарії

яхти, зашвартовані у країнах ЄС

Повідомлення необхідно подавати про активи, інформація про які ще не з’являлася у ЗМІ та не є відомою широкому загалу.

За бажанням, повідомлення на Порталі можна подати анонімно.

Подати повідомлення можна трьома мовами: українською, англійською та російською.

“Важливо, що повідомивши про статки навіть анонімно ви можете отримати шанс на значну фінансову винагороду. Адже за певних умов у багатьох країнах, таких як Україна, США та Великобританія, для викривачів передбачена матеріальна винагорода – 10% від вартості активів. Та найголовніше, що ваше повідомлення – внесок у закінчення війни в Україні!”, — додав Голова НАЗК Олександр Новіков.

Інформація про активи наблизить припинення війни шляхом економічного тиску на осіб, які підтримують «режим путіна». Зокрема, завдяки конфіскації майна підсанкційних осіб або внесення їх до санкційних списків.

Опрацювавши дані про віднайдені активи, НАЗК передаватиме їх до Офісу Генерального прокурора для подальшого арешту після оголошення підозр особам, які є їх власниками або бенефіціарами. А також до Міністерства закордонних справ України для заморожування активів, відшкодування за їх рахунок шкоди, заподіяної вчиненням злочинів проти людяності, вбивством тисяч мирних громадян.

До розробки ресурсу була залучена ІТ-компанія KitSoft.

Портал викривачів активів доступний за посиланням: https://reportsassets.nazk.gov.ua .

Долучайтесь!

Офіс Генпрокурора