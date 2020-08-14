«Интимные» шантажисты находили жертв через сайты знакомств

Группа лиц в составе двух мужчин и девушки, решили подзаработать на человеческих слабостях. С этой целью они разместили объявления на сайтах знакомств.

Встреча с первой жертвой состоялась на съемной квартире. Организатор схемы с подельником ожидали поблизости подъезда, слушая по телефону, как развиваются события интимной встречи. После того как девушка выкрикнула кодовое слово-сигнал, мужчины ворвались в квартиру и начали снимать на смартфон обнаженную жертву с девушкой в постели.

Под угрозой выложить видео в социальные сети, злоумышленники стали вымогать у жертвы 2 тысячи долларов. Получив ответ, что сразу получить деньги они не смогут, преступники дали 5 дней на то, чтобы достать денег и потребовали, чтобы в назначенный день потерпевший носил их при себе, пока «специальные люди» не подойдут к нему, чтобы забрать деньги.

Схема сработала «на ура», однако потерпевший успел подать заявление в полицию. Поэтому, когда злоумышленники попробовали провернуть ее во второй раз, новый потерпевший передал шантажистам 9 тысяч гривен тут же на месте, но на выходе из квартиры их встретили сотрудники правоохранительных органов.

Учитывая показания потерпевшего и едва не ставшего вторым потерпевшим свидетеля, а также тот факт, что злоумышленники были пойманы с поличным и имели при себе компрометирующие видеоматериалы, подозрение взятому под стражу организатору схемы было вручено уже на следующий день.

Статья обвинения ст.189 УК, ч.2, по которой проходит организатор, достаточно тяжкая и предусматривает лишение воли на срок от 3 до 7 лет. Поэтому, чтобы подозреваемый не начал скрываться от следствия, ему была назначена мера пресечения в виде взятия под стражу, с возможностью выхода под залог в размере 630 600 грн.

Андрей Майданик, internetua.com