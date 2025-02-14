«Інвалідна» справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»
Збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять близько 100-200 тис. грн на рік
Після перевірок правоохоронцями інвалідності позбулися понад 200 працівників митниці, податкової та прокуратури. Про це повідомила радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.
Сапьян додала, що збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять близько 100-200 тис. грн на рік.
Починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.
У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.
Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.
У грудні повідомлялось, що правоохоронні органи вже передали Міністерству охорони здоров’я понад 2000 справ про сумнівну інвалідність. // ГлавкомTweet