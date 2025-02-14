«Інвалідна» справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»

Збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять близько 100-200 тис. грн на рік

Після перевірок правоохоронцями інвалідності позбулися понад 200 працівників митниці, податкової та прокуратури. Про це повідомила радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

«Я можу сказати, що на підставі перевірок і з’ясування всіх обставин, хто і як набував інвалідність, на сьогоднішній день понад 200 працівників державних установ позбавлені інвалідності повністю. Це працівники митниці, податкової, прокуратури, а також інших правоохоронних органів», – сказала вона.

Сапьян додала, що збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять близько 100-200 тис. грн на рік.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

Також головне слідче управління Національної поліції вилучає низку медико-експертних справ, у яких є інформація про оформлення групи інвалідності депутатами місцевих рад. Як з’ясував «Главком», починаючи з кінця січня 2025 року, один зі столичних судів задовольнив клопотання слідства і видав понад 20 ухвал про надання доступу до медичної документації депутатів.

У грудні повідомлялось, що правоохоронні органи вже передали Міністерству охорони здоров’я понад 2000 справ про сумнівну інвалідність. // Главком