На Сумщині чоловік кулаками і битою побив старшого брата

Поліція отримала повідомлення від лікаря швидкої допомоги про чоловіка з численними травмами, схожими на сліди побиття. Інцидент стався у місті Буринь, і на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясували правоохоронці, двоє рідних братів разом відзначали свято, але під час застілля між ними виникла бійка. 40-річний чоловік кілька разів вдарив старшого брата кулаками, а потім схопив дерев’яну биту й продовжив бити його.

43-річний потерпілий отримав травми середньої тяжкості, що підтвердила судово-медична експертиза. Поліція вилучила биту як доказ.

Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості). Тепер йому загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області