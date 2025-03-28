Засуджено 48-річного одесита, який позбавив життя жінку та ледь не вбив її зятя

За умисне вбивство однієї людини та закінчений замах на вбивство іншої зловмисник проведе за ґратами більше 10 років.

Подія сталася на початку лютого минулого року в одній із кімнат підвального приміщення по вулиці Сегедській, де мешкали 37-річний чоловік і його 66-річна теща. Ввечері родичі разом із знайомим проводили час за застіллям, а в розпал хмільного відпочинку між чоловіками виникла сварка. В ході конфлікту гість вдарив господаря у шию та тулуб ножем, яким нещодавно відкривав консерви. Згодом зловмисник переключився на тещу потерпілого, завдавши і їй декілька ударів ножем у шию, обличчя та руки.

На крики постраждалих почали збігатися сусіди, які викликали «швидку» та поліцію, а зловмисник, намагаючись уникнути відповідальності, втік з місця події.

Медики доставили потерпілих до лікарні. Жінка, нажаль, через два тижні померла. Відповідно до висновків проведених в рамках досудового розслідування судово-медичних експертиз, причиною її смерті стали закрита черепно-мозкова травма, масивні крововиливи скроневої та тімʼяної часток, які ускладнились набряком головного мозку. А от чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани шиї з наскрізним пораненням сонної артерії та пересіченням хребтової артерії і двох ран плеча.

Оперативники зі слідчими відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області розшукали правопорушника у Білгород-Дністровському районі та затримали його за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення. В подальшому суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зібравши в ході досудового розслідування, яке тривало під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури, достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України – у закінченому замаху на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті двом особам, а також за ч.1 ст.115 цього ж Кодексу – в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Обвинувальний акт правоохоронці скерували на розгляд до суду.

Дослідивши матеріали справи та докази, які зібрали поліцейські, суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років і 1 місяць. Свою вину зловмисник визнав і у скоєному розкаявся.

Одеське районне управління поліції №1