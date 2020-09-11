У Києві викрили шахрая, який намагався продати квартиру померлої людини
Київською місцевою прокуратурою № 10 повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом замаху на шахрайське заволодіння квартирою у Оболонському районі Києва (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).
Встановлено, що чоловік, використовуючи підроблений паспорт, намагався продати квартиру, яка є відумерлою спадщиною та мала б відійти територіальній громаді міста Києва.
У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» в офісі приватного нотаріуса під час укладання договору купівлі-продажу.
На місці вчинення злочину вилучено підроблений паспорт та інші речові докази.
Затримання афериста здійснювалося УКР ГУ НП у м. Києві спільно з слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10.
Досудове розслідування триває, встановлюються ймовірні спільники підозрюваного.
Прес-служба прокуратури міста КиєваTweet