У Києві викрили шахрая, який намагався продати квартиру померлої людини

Київською місцевою прокуратурою № 10 повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом замаху на шахрайське заволодіння квартирою у Оболонському районі Києва (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

Встановлено, що чоловік, використовуючи підроблений паспорт, намагався продати квартиру, яка є відумерлою спадщиною та мала б відійти територіальній громаді міста Києва.

У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» в офісі приватного нотаріуса під час укладання договору купівлі-продажу.

На місці вчинення злочину вилучено підроблений паспорт та інші речові докази.

Затримання афериста здійснювалося УКР ГУ НП у м. Києві спільно з слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10.

Досудове розслідування триває, встановлюються ймовірні спільники підозрюваного.

Прес-служба прокуратури міста Києва