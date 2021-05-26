Засуджено прикарпатця, який систематично знущався над сестрою

Калуський міськрайонний суд виніс вирок щодо жителя Калуша, який систематично бив рідну сестру.

В результаті протиправних дій, обвинувачений протягом року неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї.

16 березня 2021 року обвинувачений за місцем свого проживання, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, вчинив відносно своєї сестри домашнє насильство, а саме: виривав волосся, наносив удари в область голови, один удар в завушну ділянку зліва, удари ногами в ділянку грудної клітки, рук та живота, висловлювався нецензурною лайкою, чим завдав фізичне та психологічне насильство.

Такі дії повторювались неодноразово.

Незважаючи на вжиті заходи реагування щодо недопущення вчинення насильства у сім`ї, обвинувачений правильних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став і продовжуючи свою протиправну поведінку, знову вчинив фізичне та психологічне насильство щодо своєї сестри, що призвело до її фізичних та психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю, попросив вибачення у потерпілої.

Потерпіла вказала суду, що боїться за своє життя і здоров`я, просила суд суворо покарати обвинуваченого.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.126-1 КК України та призначити йому покарання у виді чотирьох місяців арешту.

Чоловіка взяли під варту в залі суду.

Строк тримання під вартою необхідно рахувати з моменту фактичного затримання — 20 травня 2021 року, зарахувавши його в строк відбування покарання.

Вирок виніс суддя Любомир Юрчак. // Галичина