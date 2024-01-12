Мешканка столиці вимагала з представників благодійної організації 9,5 тис. євро за включення до бази «Шлях»

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру мешканці міста Києва в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана висунула вимогу представнику благодійної організації про необхідність передачі 9,5 тис. євро за вплив на службових осіб вказаного Міністерства для включення представників благодійної організації до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті «ШЛЯХ» для можливості виїзду за кордон.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували одержання підозрюваною першої частини неправомірної вигоди у сумі 5 тис. євро.

Після одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 4,5 тис. євро фігурантку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування триває. У ході слідства буде надана оцінка діям інших учасників злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами Центрального апарату СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура