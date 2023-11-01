Грабували літніх жінок: підозрюються двоє «героїв», ще одного — судитимуть

Органи прокуратури продовжують всебічну роботу з протидії майновим злочинам. Зокрема, правоохоронці вживають всіх заходів для притягнення до відповідальності осіб, які в умовах воєнного стану займались грабежами. Серед жертв зловмисників — особи похилого віку.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 33-річний харків’янин, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, вирішив повернутися до протиправної діяльності і вкотре порушив закон.

Чоловік «спеціалізувався» на тому, що зривав з шиї перехожих золоті ланцюжки. На початку вересня цього року в Салтівському районі м. Харкова зловмисник пограбував таким чином двох жінок. Його жертвами стали 77-річна і 69-річна харків’янки.

Наразі Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом грабежу, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Його судитимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Крім того, правоохоронці встановили особу ще двох зловмисників. Ними виявились 32-річний і 40-річний мешканці Лозової. Обидва чоловіки раніше неодноразово мали проблеми із законом і відбували покарання в місцях позбавлення волі, але це не змотивувало їх змінити спосіб життя.

Так, 17 жовтня цього року чоловіки побачили, як 65-річна жінка знімає готівку в банкоматі, простежили за нею і, дочекавшись слушного моменту, коли потерпіла сіла на лавку, аби перепочити, підійшли до неї. Один зі зловмисників вдарив жінку в обличчя, інший схопив її сумку, після чого грабіжники втекли з місця події.

Також встановлено, що у вересні цього року 32-річний чоловік вчинив ще й крадіжку. Жертвою крадія також стала жінка — чоловік викрав у неї банківську картку, якою в подальшому розраховувався у магазинах.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області обом зловмисникам повідомлено про підозру. Їм інкримінують вчинення грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України), а 32-річному чоловіку — ще й вчинення крадіжки (ч. 4 ст. 185 КК України).

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура