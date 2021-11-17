На Дніпропетровщині чоловіка судитимуть за розбещення малолітньої дитини

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно місцевого мешканця за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.156 КК України (розбещення малолітньої особи).

Так, у лютому 2021 року, 49-річний чоловік, знаходячись у місті Нікополі, застосовуючи фізичну силу, затягнув 10-річну дівчинку до під’їзду одного з житлових будинків та, погрожуючи ножем, вчинив щодо неї розпусні дії сексуального характеру.

Згодом дитині дивом вдалося вирватися від чоловіка та втекти.

Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури